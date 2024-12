Wenn Vincent Kriechmayr ein Haar in der Suppe findet

Vincent Kriechmayr hat 18 Weltcup-Rennen in seiner großartigen Karriere gewonnen. Damit ist er in der ewigen Bestenliste männlicher österreichischer Ski-Asse die Nummer sechs – hinter Marcel Hirscher (67), Hermann Maier (54), Benjamin Raich (36), Stephan Eberharter (29) und Franz Klammer (26). Kriechmayr hat an vielen Schauplätzen Duftmarken hinterlassen, aktuell hält sich der 33-jährige Mühlviertler aber an seinem "Hotspot" auf.