Weltmeisterin Mikaela Shiffrin öffnet ihr Herz

Auch wenn sie in der Team-Kombination von Saalbach ihre achte WM-Goldmedaille gewonnen hat, ist Ski-Königin Mikaela Shiffrin nach ihrem schweren Sturz in Killington am 30. November längst nicht bei 100 Prozent. Sie muss sorgsam mit ihrer Energie umgehen, deshalb lässt sie die zum "Zickenkrieg" mit Lindsey Vonn aufgebauschten Nebengeräusche in den sozialen Netzwerken auch nicht an sich heran.