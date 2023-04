Warum Shiffrin in ihrem Heimatort eine Ziege geschenkt bekommen hat

Mikaela Shiffrin schrieb in der vergangenen Weltcup-Saison Ski-Geschichte. Mit mittlerweile 88 Weltcupsiegen hat die 28-jährige US-Amerikanerin sogar den Allzeit-Rekord von Schweden-Legende Ingemar Stenmark geknackt.

Dementsprechend groß wird Shiffrin nun gefeiert. Nach einem kurzen Urlaub in Mexiko ging der Marathon an Ehrungen und Feiern für die 28-Jährige gestern in ihrem Heimatort in Vail in Colorado weiter. "Ich bin überall auf der Welt unterwegs. Aber hier fühle ich mich wirklich zu Hause, hier schlafe ich in meinem echten eigenen Bett“, bedankte sich Shiffrin bei den zahlreich erschienenen Fans.

Als Geschenk gab’s für Shiffrin auch eine süße Ziege. Der Hintergrund: Das englische Wort „Goat“ (Ziege) steht im Sport für „Greatest Of All Time“ - also „Die Größte aller Zeiten“.

