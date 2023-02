Nein, Marcel Hirscher hat heute nicht Geburtstag und trotzdem allen Grund zum Feiern. Das Team von Österreichs ehemaligem Ski-Star, „Van Deer-Red Bull Sports“, durfte erstmals in der Geschichte des am 1. Oktober 2021 aus der Taufe gehobenen Unternehmens an einer Medaillenzeremonie einer alpinen Ski-Weltmeisterschaft teilnehmen.