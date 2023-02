Vorhang auf für die Exoten: Vierfacher Opa ist ein stolzes Schlusslicht

2:06,89 Minuten - mit dieser Zeit lag Jean-Pierre Roy als 85. abgeschlagen und knapp 55 Sekunden hinter dem führenden Bulgaren Albert Popow am Ende des Klassements im ersten Durchgang der Riesentorlauf-WM-Qualifikation in Courchevel.

Aber das störte den 59-jährigen Haitianer gar nichts. Denn erstens ist Dabeisein alles, und zweitens hat er mit großem Stolz das Ziel erreicht. Der „Evergreen“ ist eine schillernde Figur und der einzige Großvater im alpinen Skizirkus. Roy hat vier Enkelkinder, die ihn im Rahmen seiner Möglichkeiten zu beflügeln scheinen.

Roy hatte erst im Alter von 39 Jahren mit dem Skifahren begonnen. Nach dem Erdbeben in Haiti 2010 – und einer Wette – wollte der Betreiber eines Computergeschäfts in der Pariser Vorstadt zeigen, dass in seinem Heimatland mehr steckt als Elend.

2011 debütierte er in Garmisch-Partenkirchen bei alpinen Ski-Weltmeisterschaften, jetzt will er immer wieder kommen. Das fortgeschrittene Alter spielt da keine Rolle, denn schließlich geht es für ihn nicht um Medaillen, sondern einfach darum, Teil einer großen Alpin-Familie zu sein.

Die WM-Bühne fasziniert Roy. Um startberechtigt zu sein, gründete er den haitianischen Skiverband Fédération Haïtienne de Ski, dem er auch als Präsident vorsteht. „Ich will den Menschen die Werte des Sports vermitteln. Egal, was passiert, Sportler stehen wieder auf. Und sie respektieren einander", sagt er.

Noch eine Spur älter ist Hubertus von Hohenlohe, der für Mexiko startende 64-jährige Prinz, der mit edlen Outfits besticht, bestreitet in Frankreich seine bereits 21. Weltmeisterschaft.

Im Gegensatz zu Roy beendete Hohenlohe seinen Lauf nicht, er scheiterte nach der zweiten Zwischenzeit, bei der er nur knapp 16 Sekunden zurücklag. „Ich nehme es nicht tierisch ernst, aber ich versuche natürlich, mich zu verbessern.“

