Von Maier bis Walchhofer: Wer auf der "Raubvogel-Piste" zuletzt Krallen zeigte

Die schnellen Männer im Ski-Weltcup bekommen keine Verschnaufpause. Nach dem Renn-Doppel in Lake Louise ist nun die "Birds of Prey"-Piste, zu deutsch Raubvogel-Piste, in Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado mit zwei Abfahrten und einem Super-G ab morgen an der Reihe – und damit eine der anspruchsvollsten Rennstrecken im Kalender. Sie spielt in einer Liga mit der Streif in Kitzbühel oder der Pista Stelvio in Bormio.