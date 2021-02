Von Landsmann zu Landsmann: „Gewaltig, was der Vinc geschafft hat“

Daniel Hemetsberger ist wie Vincent Kriechmayr 29 Jahre alt, Oberösterreicher und begeistert von der Super-G-Performance seines engeren Landsmannes. Die OÖNachrichten unterhielten sich mit dem Nußbacher nach dem heutigen ersten Abfahrtstraiing, in dem der WM-Debütant (mit Torfehler) Rang 17 belegte. In der heutigen Abschlusseinheit kämpft das „Stehaufmännchen“, das nach vier Kreuzbandrissen ein sensationelles Comeback im Skizirkus gegeben hat, um das letzte Ticket für die Spezialabfahrt am Sonntag (11 Uhr, ORF 1 und Liveticker auf nachrichten.at). Kriechmayr, Matthias Mayer und Max Franz sind gesetzt, Hemetsbergers Rivale ist Otmar Striedinger.

OÖNachrichten: Vincent Kriechmayr ist Weltmeister, wie hört sich das an?

Daniel Hemetsberger: Das ist gewaltig, was der Vinc geschafft hat. Wir sind im Zimmer gesessen, haben uns gefreut, haben geschrieen. Wir sind Österreich, wir sind eine Mannschaft, und der Vinc ist ein cooler Typ. Das taugt mir Vollgas, dass er das geschafft hat und seiner Favoritenrolle gerecht geworden ist.

Hemetsberger und Kriechmayr - dieses Gespann gibt es schon länger, oder?

Ja, der Vinc und ich waren gemeinsam im oberösterreichischen Landeskader und sind miteinander Schülerrennen gefahren. Dann haben sich unsere Wege ein bisschen getrennt, weil ich so viele Verletzungen gehabt habe. Jetzt bin ich froh, dass ich wieder dabei bin.

Vier Kreuzbandrisse - andere verzweifeln daran. Sie haben unermüdlich weitergekämpft.

Für mich ist es schon ein Traum, dass ich bei der WM in Cortina bin. Vor zwei, drei Jahren wusste ich nicht, wie es mit meinen Hax‘n weitergeht, weil die sind hoit a bissl lädiert. Aber im Moment geht es ganz gut. Ich bin absolut schmerzfrei und das muss auch so sein. Wenn ich nämlich beim Start a bissl meine Knie spüre, dann ist es ein Problem, dann kann mein Kopf nicht Vollgas Ski fahren. Weil dann bin ich ein bisschen abgelenkt. Aber unsere Physios richten mich jeden Tag wieder her und dann bin ich am nächsten Tag im Normalfall schmerzfrei.

Das macht sich auch in starken Leistungen bemerkbar. Sie waren in dieser Saison Zehnter in Kitzbühel und Neunter in Garmisch. Darauf lässt sich aufbauen.

Ja, mein Ziel ist es, mich immer weiter zu verbessern. Nach der Ankunft am Mittwoch mit Coronatests waren der Otmar Striedinger und ich als Vorbereitung frei Ski fahren. Cinque torre - das war ein atemberaubendes Panorama. Von Cortina selbst habe ich noch nicht viel gesehen.

Wie bewerten Sie die Chance für einen Einsatz in der WM-Abfahrt am Sonntag?

Bei uns wird das gut von den Trainern kommuniziert. Ich weiß genau, wo ich stehe. Ich muss morgen im Training eine sehr, sehr gute Leistung zeigen, damit ich im Rennen fahre. Diese Entscheidung muss Gott sei Dank nicht ich treffen.

Wie war das erste Abtasten mit der „Pista Vertigine“ (Rang 17 mit Torfehler, Anm.)?

Man hat schon beim Super-G gesehen, dass es schwierig zu fahren ist. Das hat sich bestätigt. Ich habe ein Tor in der Traverse nicht erwischt, das war ein Fahrfehler. Kein Problem. Ich werde mir das dann im Video anschauen und morgen besser machen.

Sportredakteur Alexander Zambarloukos gibt aus Cortina einen Ausblick auf die Abfahrt:

