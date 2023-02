Von einer Zitterpartie und einem Schneeparadies

Die Speedfahrerinnen sind am Wochenende beim Ski-Weltcup in Crans-Montana mit schwierigen Verhältnissen konfrontiert. Die Piste ist weich und mit viel Salz bearbeitet worden, bereits nach wenigen Läuferinnen bilden sich tiefe Spuren, wie gestern im einzigen und nicht aussagekräftigen Training augenscheinlich wurde. Auch wenn die Sonne am Samstag Pause machen und es bewölkt sein soll, droht in der Abfahrt ab 11 Uhr (ORF 1) ein Startnummernrennen.

Speziell bei weichen Verhältnissen ist viel Überzeugung gefragt. Cornelia Hütter stürzte vor einem Jahr beim Zielsprung schwer, die damals erlittene Gehirnerschütterung bereitet mitunter immer noch Probleme. "Ich habe mich ein bisschen angeschwitzt heute", sagte die Super-G-Dritte und Abfahrts-Vierte der WM in Méribel.

Sicher sei, dass das Material, das den ganzen Winter über gut funktioniert habe, in Crans-Montana nicht eingesetzt werden könne. "Der Schnee ist tot, es ist viel Salz drinnen. Vom Gutfühlen ist man weit entfernt", betonte Hütter. Als 16. inmitten des rot-weiß-roten Paketes hatte die 30-Jährige 2,19 Sekunden Rückstand auf die Slowenin Ilka Stuhec, die aber wie viele weitere Läuferinnen einen Torfehler beging. Heute muss man auch Vize-Weltmeisterin Nina Ortlieb auf dem Zettel haben.

Reisinger nominiert

Für den Super-G am Sonntag (11 Uhr) nominierte Rennsportleiter Thomas Trinker auch die Peilsteinerin Elisabeth Reisinger und Nicole Schmidhofer, die nicht für die WM aufgestellt worden waren.

Erst zum zweiten Mal in der Geschichte findet an diesem Wochenende ein Männer-Weltcup der Alpinen in Palisades Tahoe statt. Das kalifornische Ski-Resort in der Sierra Nevada trägt einen Riesentorlauf (heute, 19 und 22.15 Uhr, ORF 1) und einen Slalom (Sonntag, 19 und 22.15 Uhr, ORF 1) aus, ehe es weiter nach Aspen geht.

Die in dieser Saison zweite USA-Reise der Männer, die auf Betreiben von FIS-Präsident Johan Eliasch festgesetzt wurde, ist in der Szene umstritten. Die Läufer aber freuen sich auf die zwei Rennen an einem Olympia-Schauplatz. "Es hat brutal viel Schnee und schneit nach wie vor. Die haben einen richtig sensationellen Winter", vermeldete Raphael Haaser seine ersten Eindrücke. Auch Stefan Brennsteiner schwärmte: "Eine richtig coole Winterlandschaft!"

Das bisher einzige Weltcup-Gastspiel der Männer in Palisades Tahoe datiert von 1969, Riesentorlauf-Sieger war damals der Steirer Reinhard Tritscher. Die Frauen waren öfter dort zu Werke, zuletzt feierte Mikaela Shiffrin im März 2017 zwei Siege. Die Österreicher-Fraktion hob mehrheitlich am Mittwoch Richtung San Francisco ab und machte sich dann mit dem Auto auf den Weg zum Lake Tahoe.

