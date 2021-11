In den vergangenen Monaten hat sich bei Vincent Kriechmayr nicht nur eine wichtige Jahreszahl geändert – seit 1. Oktober ist der Mühlviertler 30 –, auch seine Rolle im Weltcup-Zirkus ist eine andere als früher. Nach Abfahrts- und Super-G-Gold bei der Weltmeisterschaft in Cortina und dem Gewinn der kleinen Kristallkugel für den Super-G-Weltcup gehört er nun endgültig zu den großen Stars in der Manege.