Vlhova steht vor dem Gesamtsieg

Die Slowakin geht mit 96 Punkten Vorsprung auf Lara Gut-Behrami in die Technikbewerbe. Die Schweizerin kündigte an, im morgigen Slalom nicht anzutreten, womit Vlhova dort bereits ein 15. Platz genügen würde. Heute steigt in Lenzerheide der Teambewerb (11.40 Uhr live in ORF 1).

