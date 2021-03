Während der alpine Weltcupzirkus diese Woche in Lenzerheide die letzte Saisonvorstellung gibt, hat der oberösterreichische Skisport am vergangenen Wochenende auf der Höss in Hinterstoder mit der Landesmeisterschaft die Saison beendet. Der "Corona-Winter" war für alle Beteiligten – Sportler, Betreuer, Funktionäre – eine besondere Herausforderung. Am Ende gab es trotzdem statt Frust sehr viel Lust auf das, was nach der Sommerpause kommen wird.