Vincent Kriechmayr war der Preisgeld-König von Kitzbühel

Zum Abschluss der 83. Hahnenkammrennen zeigte sich noch einmal die Sonne, mit der die Veranstalter um die Wette strahlten. Das lag vor allem an den Besucherzahlen nach zwei Jahren geprägt von Corona-Restriktionen. Insgesamt 85.000 Zuschauer wurden gezählt – an die 20.000 bei der ersten Abfahrt am Freitag, 45.000 bei der zweiten am Samstag und 20.000 beim gestrigen Slalom.