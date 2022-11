Wenn heute (20.30 Uhr, ORF 2) die Speed-Saison der alpinen Ski-Herren mit der Abfahrt in Lake Louise eröffnet wird, dann gehören gleich zwei Oberösterreicher zum engeren Favoritenkreis. Der eine, Vincent Kriechmayr aus Gramastetten, ist amtierender Weltmeister in dieser Disziplin, der andere, Daniel Hemetsberger, hat nicht nur mit einem Stockerlplatz in Kitzbühel, sondern auch im Training aufgezeigt.