Vinc und die üblichen Verdächtigen

"Kitzbühel ist das Highlight des Jahres für uns Abfahrer", sagte Lauberhorn-Gewinner Vincent Kriechmayr, der im Vorjahr in der Gamsstadt den Super-G gewinnen konnte. Damit verbunden war eine eigene Kriechmayr-Gondel auf dem Drahtseil der Hahnenkamm-Bahn. Vielleicht ist das ein Extra-Motivationsschub für die beiden Abfahrten am Freitag und Samstag auf der Streif. Im Vorjahr hatte der 30-jährige Mühlviertler nach der Bestzeit im letzten Training beide Abfahrten "versemmelt" (Platz 9 und Platz 17), ehe er mit dem Super-G-Sieg ein Happy-End feierte. "Kitzbühel ist die Abfahrt, die man als Österreicher gewinnen will", hat sich Kriechmayr für die nächsten Tage viel vorgenommen. Die Favoriten des Gramastettners sind die üblichen Verdächtigen: der Schweizer Beat Feuz, Italiens Dauerbrenner Dominik Paris und sein Teamkollege Matthias Mayer, hinter dem Kriechmayr vor zwei Jahren Zweiter war.

Viel vorgenommen hat sich auch der Nußdorfer Daniel Hemetsberger, der im Vorjahr als Zehnter überraschen konnte. Der 30-Jährige wird auch abseits der Streif auf Nummer sicher gehen und seine Kontakte reduzieren, damit er sich vor Olympia in Peking kein Virus einfängt. Hemetsberger: "Nur meine Freundin und meine Eltern. Sonst treffe ich gar niemanden."