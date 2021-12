Zwei Doppelsiege und insgesamt fünf Podestplätze in bisher drei Rennen: Österreichs Ski-Herren sind rasant in den Weltcup-Winter gestartet. Beim Speed-Viererpack in Beaver Creek, der heute mit einem Super-G gestartet wird (19.30 Uhr, ORF 1), will die Mannschaft mit Oberösterreichs Ski-Star Vincent Kriechmayr ihren Erfolgslauf verlängern.