Der Tiroler Nicolas Hofer gehört zu den vielversprechendsten Abfahrts-Talenten in Österreich. Der 18-Jährige aus dem Kitzbühler Vorort Oberndorf hat sich in diesem Winter bei FIS-Rennen mehrmals in den Top 15 klassiert und war beim Weltcup am Hahnenkamm als Vorfahrer im Einsatz.

Letzte Woche bezwang er die Streif ohne Helm und mit nacktem Oberkörper. Die ganze Aktion wurde per Video festgehalten. Zuvor hatte er mit einem Kollegen noch nochmal trainiert, aufgrund der hohen Temperaturen habe er sich dann für die ungewöhnliche Aktion entschieden. Im nächsten Winter wird Nicolas Hofer wahrscheinlich wieder am Start der Hahnenkamm-Abfahrt stehen – als Vorfahrer. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von NicolasHofer (@hofer_nicolas)

