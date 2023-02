"Unser Sport ist bedroht": ÖSV-Läufer führt Klima-Allianz gegen die FIS an

Julian Schütter, der an der Fernuniversität Stuttgart "Wirtschaftsingenieurswesen – Erneuerbare Energien" studiert und als Skirennfahrer dem ÖSV-Speed-Team angehört, ist nach seinem in Kitzbühel erlittenen Kreuzbandriss nur Zaungast bei der WM in Courchevel. Die Krücken, auf die sich der 24-jährige Steirer stützt, stehen sinnbildlich für die Klimakrise, die auch den Skizirkus belastet.