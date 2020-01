Live: Herren-Riesentorlauf in Adelboden

Das Chuenisbärgli in Adelboden ruft nach einem neuen Siegergesicht. Im Vorjahr drückte der unvergleichliche Marcel Hirscher dem Technik-Wochenende eindrucksvoll seinen Stempel auf, der mittlerweile abgetretene Ski-Superstar feierte auf der höchst selektiven Strecke mit dem imposanten finalen Steilhang und der atemberaubenden Zuschauerkulisse seine Siege acht und neun.

Die traditionelle Kuhglocke als Gastgeschenk für den Champion war damit für den 30-Jährigen reserviert. Klar, dass heute (Riesentorlauf, 10.30 und 13.30 Uhr, ORF 1) und am Sonntag (Slalom, 10.30 und 13.30 Uhr, ORF 1) ein österreichischer Landsmann in Hirschers Fußstapfen treten möchte. Doch die jüngsten Resultate – vor allem in der Problemdisziplin Riesentorlauf – geben nicht unbedingt Anlass zur Hoffnung auf einen Umkehrschwung.

Die Ränge zwölf von Manuel Feller, 15 von Matthias Mayer und 19 von Leitinger in Sölden, die Plätze 19 von Mayer und 21 von Leitinger in Beaver Creek, sowie 6 von Marco Schwarz, 21 von Stefan Brennsteiner und 23 von Leitinger in Alta Badia waren die besten Leistungen in diesem Winter im "Riesen". Der einzige Technik-Podestrang für den ÖSV – allerdings im Parallel-Riesentorlauf – kam von Leitinger als Dritter in Alta Badia. Der Tiroler meldet sich nach Rückenproblemen wieder fit. "Uns ist klar, dass wir zu wenig geliefert haben. Aber jeder von uns kämpft darum, dass es besser wird", sagte Leitinger.

Auch Schwarz, der im Vorjahr im schwierigsten Riesentorlauf im Weltcup-Zirkus mit Startnummer 67 auf Rang sieben gefahren ist, versucht, Optimismus zu versprühen. "Wir sind eine Mannschaft, wir halten zusammen. Alle hauen sich voll rein, jeder von uns will vorne mitfahren und gewinnen."

Schneekontrolle: Kitzbühel gibt grünes Licht für die Hahnenkamm-rennen Für die 80. Hahnenkammrennen vom 24. bis 26. Jänner in Kitzbühel gab es gestern nach der durchgeführten Schneekontrolle das offizielle Okay. „Der Maschinenschnee hat eine hohe Qualität“, betonte FIS-Renndirektor Hannes Trinkl. Unisono betonten die Hahnenkammrennen-Verantwortlichen, dass die Kitzbüheler Bergbahnen ganze Arbeit geleistet hätten. Dank den „Maschinen“ sei die Piste jetzt schon in einem guten Zustand, strich Trinkl hervor. „Jetzt geht es nur noch um Kleinigkeiten“, fügte er hinzu. Auch Streif-Pistenchef Herbert Hauser sang ein Loblied auf die Bergbahnen, deren Schneeerzeugermaschinen, Pistengeräte und Mitarbeiter. „Man hat ganze Arbeit geleistet, die Schneeauflage ist hervorragend.“ Christian Schroll, zuständig für den Slalomhang, sprach in diesem Zusammenhang davon, dass er es angesichts des weitgehenden Fehlens von Naturschnee kaum für möglich gehalten habe, dass man zu solch guten Schneeverhältnissen kommen könne.