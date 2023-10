Überraschender Rücktritt: Lucas Braathen verkündet Karriereende

"Ich bin fertig. Ich habe immer meine Träume verfolgt und das, was mich glücklich macht. Aber in den letzten Monaten war ich nicht mehr glücklich", sagte der 23-jährige Norweger bei einer Pressekonferenz in Sölden. Auslöser dürfte ein Streit mit dem norwegischen Skiverband NSF gewesen sein, der strenge Richtlinien im Sponsoring von Athleten hat. Braathen holte in vergangenen Saison erstmals die Kristallkugel im Slalom. Er gewann drei Weltcuprennen, darunter den Riesentorlauf von Sölden 2020. Er hätte die Entscheidung schon vor vier Wochen gefällt, erklärte Braathen. "Jetzt bin ich das erste Mal seit sechs Monaten glücklich und ich fühle mich das erste Mal seit Jahren frei."

Aus dem Archiv: Von Rang 29 zum Sieg: Lucas Braathen schrieb Ski-Geschichte

Lucas Braathen in Aktion. Bild: Gepa/Mandl

Braathen stritt sich zuletzt wegen einer Werbekampagne mit dem eigenen Verband. Der Zwist sei ein Mitgrund für den Rücktritt. Er modelte für die Modemarke "J. Lindberg" und stieß damit offenbar den NSF vor den Kopf, der von "Helly Hansen" ausgestattet wird.

Lucas Braathen holte sich die begehrte Kristallkugel im Slalom. Bild: Gepa/Steiner

