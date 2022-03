Überholmanöver der Schweizer

Österreichs Ski-Herren haben vor dem heutigen Riesentorlauf und dem morgigen Slalom die Führung in der Mannschaftswertung an die Schweizer, die den Teambewerb beim Weltcupfinale in Meribel mit 3:1 gegen die rot-weiß-rote Equipe für sich entschieden, verloren. Die Eidgenossen haben jetzt zehn Punkte Vorsprung. "Wir werden alles geben, dass wir da noch eine gescheite Rolle spielen und das aufholen", versprach Riesentorlauf-Spezialist Stefan Brennsteiner vor dem Showdown. Besser sieht es im Nationencup aus. Das Guthaben auf die Schweizer ist bei insgesamt vier ausstehenden Bewerben mit 313 Zählern nach wie vor recht komfortabel.

Feller bläst zum Angriff

Manuel Feller ist der einzige ÖSV-Athlet, der noch die Chance hat, eine kugellose Saison zu verhindern. "Ich werde alles versuchen, glaube aber nicht mehr, dass ich in die Entscheidung eingreifen kann. Da müsste schon sehr viel passieren", sagte der 29-jährige Tiroler über den Slalom am Sonntag (10.30/13.30 Uhr, ORF 1). Fünf "Stangenartisten" haben noch rechnerische Chancen auf kleines Kristall, der große Gejagte ist der Norweger Henrik Kristoffersen (371 Punkte), hinter dem Landsmann Lucas Braathen (323), Linus Straßer (D/307), Feller (301) und Daniel Yule (Sui/283) zum Angriff blasen wollen.

Im heutigen Riesentorlauf (9/12 Uhr, ORF 1) geht es für Feller darum, Platz drei – hinter dem als Kugelgewinner feststehenden Olympia- und Gesamt-Weltcupsieger Marco Odermatt (Sui) und Kristoffersen – zu verteidigen. Auch Brennsteiner muss man beim "Grande Finale" auf dem Zettel haben. "Die Burschen sind gut vorbereitet und motiviert. Manuel wie auch Stefan hätten es sich verdient, im Riesentorlauf einmal ganz oben zu stehen", sagte der scheidende Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher.

Liensberger in Hochform

Bei den Damen will Katharina Liensberger im heutigen Slalom (10.30/13.30 Uhr, ORF 1) ihren Sieg von Aare bestätigen und den dritten Platz in der Disziplinenwertung unter Dach und Fach bringen. Die Kugelentscheidung ist schon längst zu Gunsten von Petra Vlhova (Svk) gefallen.

"Ich werde noch einmal alle Kräfte bündeln und schauen, dass ich einen guten Abschluss schaffe", sagte Liensberger, die sich im Vorjahr mit zwei Slalomsiegen in Folge in die Sommerpause verabschiedet hat. Das ist auch heuer möglich.

Mehr Spannung verspricht der Riesentorlauf am Sonntag (9/12 Uhr, ORF 1). Da gibt es einen Dreikampf um Kristall. Sara Hector (522 Punkte) startet aus der Pole Position, die Schwedin spürt aber den Atem der französischen Lokalmatadorin Tessa Worley (517). Auch Gesamt-Weltcup-Triumphatorin Mikaela Shiffrin ist mit 471 Zählern noch im Rennen. "Was jetzt kommt, ist Draufgabe", sagte die US-Amerikanerin, die in Courchevel die Abfahrt gewonnen und Platz zwei im Super-G belegt hatte. Die Form passt.

Ski-Weltcup

Teambewerb in Meribel, Finale: Schweiz – Österreich 3:1 (R. Haaser besiegte Darbellay/–0,70, Brennsteiner unterlag Simonet/+0,68, Truppe unterlag Ellenberger/+0,03, P. Feuerstein unterlag Janutin/+0,26). Um Platz 3: Deutschland – Norwegen 3:1. Halbfinale: Österreich – Norwegen 3:1, Schweiz – Deutschland 3:1. Viertelfinale: Österreich* – Slowenien 2:2 (Laufzeiten entschieden), Norwegen* – Frankreich 2:2 (Laufzeiten entschieden), Deutschland – Italien 3:1, Schweiz – Kanada 4:0.

Weltcup, Herren: 1. Schweiz 5449 Punkte, 2. Österreich 5439, 3. Norwegen 3824. Damen: 1. Österreich 4923, 2. Schweiz 4600, 3. Italien 3731. Nationencup: 1. Österreich 10.362, 2. Schweiz 10.049, 3. Italien 6295.

Restprogramm, heute: 9/12 Uhr: Herren-Riesentorlauf; 10.30/13.30 Uhr: Damen-Slalom. Sonntag: 9/12 Uhr: Damen-Riesentorlauf; 10.30/13.30 Uhr: Herren-Slalom