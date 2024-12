Trinkl über die Sturz-Serie: "Jetzt ist Feuer am Dach"

Seit zehn Jahren ist Ex-Abfahrtsweltmeister Hannes Trinkl als Assistent von FIS-Renndirektor Markus Waldner für die Herren-Speedrennen zuständig. Die nach der Sturzserie in Bormio geäußerte Kritik an der Pisten-Präparierung weist der 56-Jährige aus St. Pankraz zurück. Im OÖN-Interview zeigt er vielmehr eine Problemzone im Materialbereich auf, die in der Sicherheitsdiskussion bisher wenig Beachtung gefunden hat – zu wenig.