Trainer-Kritik an Kriechmayr und Co.: "Von den meisten war das zu wenig"

Österreichs Ski-Nationalteam läuft Gefahr, die alpine Weltcup-Saison 22/23 ohne (kleine) Kristallkugel abzuschließen. Minimale Chancen haben noch Cornelia Hütter, die vor dem drittletzten Super-G am Freitag in Kvitfjell (10.30 Uhr, ORF 1) 83 Punkte Rückstand auf die Führende in der Disziplinenwertung, Ragnhild Mowinckel (Nor), aufweist, und Vincent Kriechmayr, den in der Abfahrt drei Rennen vor der Ziellinie 156 Zähler von Aleksander Aamodt Kilde (Nor) trennen.