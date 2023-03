Tauziehen um die letzten beiden kleinen Kristallkugeln

Nur noch zwei von insgesamt zehn Disziplinen-Entscheidungen sind vor dem Weltcupfinale in Soldeu offen. Im Super-G der Damen kämpft Cornelia Hütter am Donnerstag um die kleine Kristallkugel, es wäre die einzige für Österreich.

Derzeit trennen die 30-jährige Steirerin 25 Punkte von der führenden Italienerin Elena Curtoni (332). Auch Lara Gut-Behrami (313), Ragnhild Mowinckel (306) und Federica Brignone (288) haben noch rechnerische Chancen. In den bisherigen sieben Super-G-Rennen der Saison gab es sieben verschiedene Siegerinnen, vor gut einer Woche in Kvitfjell triumphierte zuerst Hütter, dann Nina Ortlieb vor Stephanie Venier und Franziska Gritsch.

"Ich werde natürlich attackieren und alles versuchen", sagte Hütter, die im heutigen ersten Training für die Abfahrt am Mittwoch Achte gewesen war – 1,50 Sekunden hinter der Bestzeit von Laura Gauche (Fra).

Vize-Weltmeisterin Ortlieb bewies als Zweite, dass man sie erneut auf dem Zettel haben muss. Mikaela Shiffrin verzichtete an ihrem 28. Geburtstag auf ein Antreten, heute muss sie starten, um beim Speed-Rennen dabei sein zu können.

Das Herren-Training war ein Fall für Allrounder Marco Schwarz ("Ich fühle mich bereit, eine gute Leistung zu zeigen"), der Mattia Casse, Andreas Sander und Vincent Kriechmayr auf die Plätze verwies. Daniel Hemetsberger belegte Rang sieben. "Die Zeiten kann man nicht als Maßstab nehmen", sagte der Nußdorfer Hemetsberger und verwies auf die Rahmenbedingungen. Hohe Temperaturen, die weiche Piste und teilweise starker Wind setzten Athletinnen und Athleten massiv zu.

Bei den Herren ist übrigens noch eine Wertung offen, und zwar jene im Slalom. In der Pole-Position vor dem Showdown in Andorra am Sonntag befindet sich der Norweger Lucas Braathen (466). Seine "Jäger" heißen Henrik Kristoffersen (434), Daniel Yule (401) und auch noch dessen Schweizer Landsmann Ramon Zenhäusern (367).

