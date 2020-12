Super-G war für die ÖSV-Damen gar nicht super

"Ich bin kein Psychologe." Christian Mitter, Cheftrainer der österreichischen Skidamen, wirkte gestern nach dem Weltcup-Super-G in Val d’Isere ratlos. Verena Tippler war auf Platz 14 die Beste seines Teams. Man muss weit zurückblättern, um ein ähnlich ernüchterndes Abschneiden im Super-G zu finden. Am 13. März 1997 war Alexandra Meissnitzer als 16. in Vail die beste Österreicherin gewesen. Ebenfalls ratlos wirkte die gestrige Siegerin Ester Ledecka. "Ich hatte einen schlechten Start in den Tag und kein gutes Aufwärmen. Die Abfahrt hat sich nicht gut angefühlt. Aber so schlecht war sie scheinbar nicht", sagte die Tschechin, die vor der Schweizerin Corinne Suter und der Italienerin Federica Brignone gewann.

Im österreichischen Lager scheint nach dem schweren Sturz von Nicole Schmidhofer am Freitag das Selbstverständnis verloren gegangen zu sein. Mitter: "Das ist schon enttäuschend. Wir müssen schauen, dass das Selbstverständnis zurückkommt, dass sie bedingungslos an die Sache herangehen und es sich zutrauen." In den beiden Abfahrten hatte es mit den Rängen fünf für Nina Ortlieb und sieben für Tippler am Freitag beziehungsweise sechs für Ramona Siebenhofer am Samstag zumindest drei Top-Ten-Ergebnisse gegeben. Tippler merkte man gestern den Substanzverlust an, sie hat nach ihrer schweren Covid-19-Erkrankung nun zwei Trainings und drei Rennen in fünf Tagen in den Beinen. "Was ich anders machen würde? Ich würde mich anders vorbereiten, aber das kann man nicht ändern. Ich habe mir vorgenommen, dass ich es ein bisschen wertfreier sehe, was die Platzierungen betrifft, und mehr auf die Leistung schaue", sagte die Steirerin, die fünf Wochen nicht trainieren konnte. Es sei viel Gutes dabei gewesen, aber natürlich Luft nach oben. "Technisch passt es gut."

Schmidhofer fällt aus

Nicole Schmidhofer hat sich bei ihrem Sturz in der Weltcup-Abfahrt in Val d’Isere eine laut ÖSV-Aussendung „komplexe“ Verletzung im linken Knie zugezogen. Sie wurde gestern in Graz operiert. Für die 31-jährige Steirerin ist die Saison damit zu Ende. Der ÖSV spricht von einer „längeren Pause als erwartet“. 2016 hatte sich Schmidhofer bereits schwere Bänderverletzungen im rechten Knie zugezogen.