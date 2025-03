Super-G: Nächster Paris-Triumph in Kvitfjell, Kriechmayr Fünfter

Vorjahressieger Vincent Kriechmayr fuhr als bester Österreicher mit 0,49 Sekunden Rückstand auf Platz fünf. Den Super-G-Weltcup sicherte sich zum dritten Mal in Serie Marco Odermatt. Der Gesamtweltcupsieger aus der Schweiz landete in der Tageswertung hinter James Crawford (CAN) und Miha Hrobat (SLO) auf Rang vier.

Paris feierte seinen 24. Weltcupsieg, den bereits sechsten in Kvitfjell. Bereits 2019, im Jahr seines WM-Titels im Super-G, hatte der Italiener auf dem Berg in Norwegen das Double aus Abfahrt und Super-G geholt. "Wenn es so ist, dann bleibt es der Lieblingsplatz", erklärte Paris nach seinen ersten beiden Saisonsiegen. Er habe die wichtigen Passagen alle gut erwischt. "Ich war selber ein bisschen überrascht, mit dem Vorsprung ins Ziel zu kommen." Crawford verlor als Zweiter 0,38 Sekunden. Die Siegerzeit betrug lediglich 1:08,98 Minuten.

Kriechmayr hinter eigenen Ansprüchen

Die Österreicher waren nach schweren Niederlagen in den beiden Abfahrten mit jeweils neunten Rängen von Stefan Babinsky (Freitag) und bzw. Kriechmayr (Samstag) als besten Platzierungen im Super-G etwas näher dran. Auf das Podest fehlten Kriechmayr lediglich zwei Hundertstelsekunden. "Es fehlt einfach das Selbstvertrauen. Ich habe viele Schwünge angestellt, da hat man sich auch kein Podium verdient", meinte der Ex-Weltmeister.

Seine Vorstellung sei "nicht zufriedenstellend", betonte Kriechmayr. "Ich habe einen anderen Anspruch. Ich habe im Vorjahr hier gewonnen." Der Erfolg des Oberösterreichers im Februar 2024 in Kvitfjell bleibt der bisher letzte für den ÖSV im Super-G. In dieser Saison haben Österreichs Männer weiter kein Weltcuprennen gewonnen. Vor dem Weltcup-Finale in Sun Valley in den USA stehen nächstes Wochenende nur noch zwei Technik-Rennen in Hafjell auf dem Programm.

"Ich nehme es mittlerweile mit Humor, weil geärgert habe ich mich schon genug. Ich hoffe, dass es beim Finale besser läuft", sagte Kriechmayr. "Ich muss einfach meine Hausaufgaben machen und entschlossener Skifahren." Stefan Eichberger landete als zweitbester Österreicher 0,61 Sekunden zurück auf Rang neun. Lukas Feurstein (14.) und Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser (16.) blieben ebenfalls unter einer Sekunde Rückstand. In den Punkterängen landeten zudem noch Babinsky (+1,25) und Andreas Ploier (+1,29).

Odermatt sammelt die Kugeln

Odermatt war bereits vor dem Rennen als Gewinner der kleinen Kristallkugel festgestanden. Sein einziger verbliebener Konkurrent Mattia Casse verzichtete nach seinem Sturz im Abfahrtstraining auf einen Start. Der Italiener hatte sich am Mittwoch einen verschobenen Bruch des rechten Ellenbogens zugezogen und muss operiert werden. Für Odermatt ist es die insgesamt siebente Disziplinenkugel seiner Karriere, sein vierter Gesamtweltcup ist dem Schweizer ebenfalls nicht mehr zu nehmen.

Auf seinen ersten Sieg in Kvitfjell muss Odermatt allerdings weiter warten. Die beiden zweiten Plätze in den Abfahrten seien für ihn allerdings ein "ganz gutes Erfolgserlebnis", bilanzierte der 27-Jährige. Der nach unten verlegte Start im Super-G dürfte dem Ausnahmekönner nicht wirklich entgegengekommen sein. "Es war ein bisschen ein komisches Rennen. Man weiß, bei einem solchen Sprint-Super-G muss alles passen."

