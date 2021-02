Super-G-Besichtigung wegen Lawinengefahr gestrichen

Just, als sich die Sonne den Weg durch den Nebel bahnte und Österreichs Herren-Quartett seine Einschätzungen zum morgigen WM-Super-G (13 Uhr, ORF 1 und Liveticker auf nachrichten.at) in die Mikrofone der Journalisten diktierten, schlug der WhatsApp-Dienst an: Die für den Nachmittag geplant gewesene einstündige Streckenbesichtigung fällt aus, weil die gestiegenen Temperaturen das Lawinenwarnsystem aktiviert haben.

Die Ski-Asse müssen also auf dem Boden bleiben und am Dienstag von 0 auf 100 durchstarten. Auf einer Strecke, die für mehr als 90 Prozent der WM-Starter absolutes Neuland ist. Nur die Italiener um „Local hero“ Dominik Paris sind bei nationalen Meisterschaften mit der „Pista Vertigine“ in Kontakt gekommen. Das kann natürlich ein Vorteil sein.

„Man muss mehr improvisieren als sonst“

„Ich lasse mich davon nicht aus der Ruhe bringen“, sagt Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer, der einen würdigen Champion erwartet. „Eine Besichtigung wäre schon wichtig gewesen, so ist es ein ganz spezielles Rennen werden. Man muss mehr improvisieren als sonst.“

Auf Tipps von Seiten der Squadra azzurra darf Österreichs Team nicht bauen: „Der Paris will nix sagen, der Innerhofer redet so viel“, schmunzelt Mayer, der bei der WM-Generalprobe in Garmisch Zweiter hinter Vincent Kriechmayr war.

Der 29-jährige Gramastettner ist nach seinen Triumphen in Kitzbühel und eben Garmisch der Top-Favorit in dieser Disziplin, er nimmt die Rolle auch an. Äußerlich mit einem Schuss Gelassenheit. Solche Interviewrunden sind eigentlich gar nicht nach seinem Geschmack, beim Termin im ÖSV-Quartier, dem Vier-Sterne-Hotel „Bellevue“ beantwortete er alle Fragen geduldig.

„Ich weiß, wie man Medaillen gewinnt. Das ist vielleicht ein Vorteil“, sagte Kriechmayr und blickt auf Aare 2019 zurück. Vor zwei Jahren holte er dort Silber im Super-G und Bronze in der Abfahrt. Gold fehlt noch in der Sammlung.

„Es ist für jeden gleich und cool“

Kriechmayr ist zum ersten Mal in seinem Leben in Cortina d‘Ampezzo, das Geschehen in der mondänen Dolomitengemeinde kennt er nur von den TV-Bildern des Damen-Weltcups auf der Tofana: „Wunderschöne Rennen, auch das Panorama war klass anzuschauen“, sagte „Vinc“, der am späten Sonntagnachmittag in Cortina angekommen ist.

„Nach dem Garmisch-Super-G bin ich heimgefahren, hab mein Zeug gewaschen und bin hergefahren. Vom Ort hab ich noch nichts gesehen“, berichtete Kriechmayr, der sich von den fehlenden Vorbereitungsmöglichkeiten nicht irritieren lässt. „Es ist für jeden gleich und cool. Natürlich ist es eine Herausforderung, aber wir kennen das von vielen Trainings im Sommer, dass man eine Piste befährt, die man vorher noch nicht gekannt hat.

Das rot-weiß-rote Super-G-Quartett komplettieren Christian Walder und Max Franz. Schon vor den Herren sollen morgen die Damen starten. Um 10.30 Uhr (ORF 1 und Liveticker auf nachrichten.at) nehmen Medaillenkandidatin Tamara Tippler, Christine Scheyer, Ariane Rädler und Stephanie Venier das Rennen in Angriff.

Wenn das Wetter mitspielt, dann soll am Mittwoch die Kombination der Herren über die Bühne gehen. Fixstarter sind Slalom-Ass Marco Schwarz, Kriechmayr und Mayer.