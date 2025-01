Sturz in Kitzbühel: Diagnose bei Alexis Pinturault ist da

Wie der französische Skiverband am Freitagnachmittag mitteilte, erlitt der 33-Jährige eine Knochenprellung des inneren Schienbeinplateaus mit zugehöriger Fraktur sowie eine Verletzung des Innenmeniskus.

Es bestehe keine Verletzung des Kreuzbandes. Wie lange Pinturault ausfallen könnte, wurde nicht kommuniziert.

Pinturault werde nach Frankreich gebracht, dort soll die weitere ärztliche Betreuung erfolgen. Der Kombi-Weltmeister von 2023 kehrte erst in dieser Saison wieder in den Weltcup zurück, nachdem er sich in der Vorsaison bei einem Sturz in Wengen das Kreuzband gerissen hatte.

Sein Teamkollege Florian Loriot fasste bei seinem Sturz am Freitag eine Gehirnerschütterung aus.

Er soll über Nacht zur Beobachtung im nahe gelegenen Krankenhaus St. Johann bleiben.

Dabei hatte sich Pinturault gerade erst von einem in der Vorsaison erlittenen Kreuzbandriss erholt:

