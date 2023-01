Streif-Opfer: ÖSV-Hoffnung erlitt Kreuzbandriss

Julian Schütter in Aktion

Dem österreichischen Herren-Abfahrtsteam gehen langsam die Athleten aus: Nach dem Blitz-Karriereende von Dreifach-Olympiasieger Matthias Mayer und den Verletzungen von Max Franz, Dominik Danklmaier oder auch Maximilian Lahnsteiner meldete sich heute der bemitleidenswerte Steirer Julian Schütter für den Rest der Saison ab.

Die bittere Diagnose nach MRT-Untersuchung in Kitzbühel: Riss des vorderen Kreuzbandes und Meniskusblessur im linken Knie.

Die berühmt-berüchtigte Streif hat also auch in diesem Jahr Opfer gefordert. Dabei hatte es beim 24-jährigen Steirer zunächst nicht so schlimm ausgesehen.

Er konnte nach seinem Sturz noch ohne fremde Hilfe den Zielbereich aufsuchen. „Schade, dass meine Saison so zu Ende geht. Ich war mir des Risikos immer bewusst. Jetzt hoffe ich, dass die Operation gut verläuft und ich dann rasch mit der Reha beginnen kann“, sagte Schütter, der den Eingriff am Sonntag in der Privatklinik Hochrum vornehmen lassen wird.

Acht Ausfälle heute, aber kein Hubschraubereinsatz

Schon am Freitag war Schütter der Pechvogel gewesen. Er war aussichtsreich unterwegs gewesen, doch nach weit über einer Minute Fahrzeit stoppte ihn die gelbe Flagge. Das Rennen war nach dem Sturz des Norwegers Henrik Röa (Wadenbeinbruch) unterbrochen worden. Schütter durfte noch einmal antreten, war aber wegen des Kräfteverschleißes anschließend chancenlos.

In der heutigen zweiten Abfahrt musste der Hubschrauber nicht abheben, trotzdem gab es etliche Zwischenfälle. Von den 56 angetretenen Ski-Assen erreichten 48 das Ziel, acht schieden aus, darunter der Wahl-Scharnsteiner Thomas Dreßen, der mit dem Schrecken davonkam.

Alexander Zambarloukos

