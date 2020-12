Stört Kriechmayr heute wieder die Norweger-Party?

"Es fühlt sich an, als wäre er in mein Schlafzimmer gekommen." Das sagte Kjetil Jansrud vor einem Jahr, als ihm in Gröden Vincent Kriechmayr im Super-G den Sieg wegschnappte. Die Saslong ist als "Spielwiese" der Norweger bekannt, der "Eindringling" aus dem Mühlviertel ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Ob Kriechmayr im heutigen Super-G (11.45 Uhr) erneut den "Elchtest" schafft und Jansrud und Co. in die Schranken weist? Die Trainingsresultate sprechen nicht unbedingt dafür.

Aleksander Aamodt Kilde und Jansrud waren gestern die Schnellsten auf der Saslong, auf Platz drei schwang im Ziel Gröden-Spezialist Max Franz ab. Kriechmayr war als Neunter immerhin zweitbester ÖSV-Mann und nachher wie immer sehr unverbindlich, als es um eine Prognose für den heutigen Super-G ging. "Ich weiß, dass ich auf dem Hang schon gute Resultate eingefahren habe. Aber auf das kann ich mich auch nicht verlassen", sagte der 29-Jährige, der nach seinem Schnitzer in der Abfahrt von Val d‘Isere wieder die Überholspur finden möchte. Die Form stimmt jedenfalls. Kriechmayr: "Ich fühle mich eigentlich in einer guten Verfassung, ich muss das halt auch einmal zeigen."

Ein Plus für das Ski-Ass aus Gramastetten ist das Minus auf dem Thermometer. Im Grödnertal sinken die Temperaturen, die bisher weiche und feuchte Piste dürfte zunehmend eisiger werden. Das ist vor allem auch für die Spezialabfahrt am Samstag eine positive Tendenz. Im heutigen Super-G sollte es im Gegensatz zum Vorjahr ebenfalls sehr gute äußere Bedingungen geben. 2019 hatte Kriechmayr bis 15.20 Uhr auf seinen Sieg warten müssen. Das Rennen hatte bei immer wieder aufziehenden Nebelwänden mehrmals unterbrochen werden müssen, wurde aber trotzdem durchgeboxt. Zum Glück für Kriechmayr, der mit Startnummer vier die Bestzeit fixiert hatte.

Start der Speed-Damen

Vor der ersten Damen-Abfahrt der Saison heute in Val d‘Isere (10.30 Uhr) haben im Training die US-Amerikanerinnen – allen voran Breezy Johnson – aufgezeigt. Miriam Puchner war gestern als Zweite die flotteste Speed-Dame des ÖSV.