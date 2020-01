Stand in der Herren-Kombi in Wengen

Topfavoriten auf den heutigen Sieg sind das Technik-Ass Alexis Pinturault und Aleksander Aamodt Kilde. Pinturault, der sich zuletzt die Kombi in Bormio sicherte, hatte im Abfahrtstraining allerdings seine Schwierigkeiten.

Österreich hat in der Kombination derzeit keinen Athleten, der ganz vorne mitfahren könnte. Wengen-Vorjahressieger Marco Schwarz fehlt nach seinem Kreuzbandriss noch das Speedtraining, weshalb am Freitag kein Antreten am Lauberhorn möglich ist. Matthias Mayer versucht es wieder, er will seine Ausfallsserie im Slalom beenden.

Liveticker: Die Herren-Kombi in Wegen (Start der Abfahrt: 10.30 Uhr)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.