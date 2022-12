Speed-Damen gefordert: Abfahrt in St. Moritz im Liveticker

Der Klassiker in St. Moritz kommt Österreichs alpinen Ski-Frauen gerade recht. Das ÖSV-Team will der Krisenstimmung, die aus den Tiefschlägen der Technikerinnen herrührt, mit Top-Platzierungen im Abfahrtsdoppel heute und Samstag sowie einem Super-G am Sonntag etwas entgegensetzen.

Die Hoffnung ist berechtigt, lief es für das Speed-Team um Cornelia Hütter beim Auftakt in Übersee doch nach Wunsch.

Die Abfahrt der Damen ab 10:30 Uhr im Liveticker:

