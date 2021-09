Sölden steht bereit, das ÖSV-Team ebenfalls

Bereits in vier Wochen erfolgt der Auftakt zum Alpinski-Weltcup, und nach den "Geisterrennen" vom Vorjahr hofft Gastgeber Sölden diesmal auf Zuschauer. Die Zeichen stehen trotz steigender Covid-Zahlen nicht schlecht, dass der Skiwinter am 23. (Damen) und 24. (Herren) Oktober mit Fans auf dem Rettenbach-Gletscher beginnt. Für Österreichs Herren ist nach der so erfolgreichen WM-Saison der Start in den Olympia-Winter besonders verheißungsvoll.

Schon seit 10. September kann auf dem Rettenbachferner Ski gefahren werden. Skitouristen und Zuschauer sollen sich auch während der Weltcup-Rennen im Gletscherstadion oder den VIP-Zelten einfinden können. Für die Rennläufer gibt es eigene Gondeln, auch auf den Parkplätzen wird Durchmischung verhindert.

"Wir wollen es insgesamt jedenfalls nicht übertreiben und die Leute auf die Party-Tische treiben", macht Pistenchef Isidor Grüner klar, dass man mit der "Gaude" auf der eher vorsichtigen Seite bleibt. Man hat in Sölden einen eigenen Stufenplan, um auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können. "Im schlimmsten Fall können wir immer noch die unterste Schublade aufmachen und haben dort den Plan vom Vorjahr drin."

Im ÖSV-Team ist man nach 28 Podestplätzen mit vier Siegen, dazu die WM-Goldenen und Disziplinen-Kugeln für Vincent Kriechmayr und Marco Schwarz aus der Vorsaison auch für diesen Winter topmotiviert. "Zu wissen, dass man auf einem erfolgreichen Weg ist, macht es sicher angenehmer, als den Weg hinterfragen zu müssen", sagt Sportchef Andreas Puelacher.