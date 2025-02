Ski-WM: Odermatt auch in der Abfahrt der große Favorit

Der ÖSV schickt Vincent Kriechmayr, Daniel Hemetsberger, Stefan Babinsky und Stefan Eichberger ins Rennen. Im Weltcup dominierten bis Saalbach die Schweizer, für Titelverteidiger und Super-G-Weltmeister Marco Odermatt spielt das jedoch "keine große Rolle". Kriechmayr war 2021 Österreichs bisher letzter Champion in der Abfahrt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Marco Odermatt am Sonntag in der WM-Abfahrt seinen Titel von Courchevel 2023 erfolgreich verteidigen wird, ist drastisch gestiegen. Die Art und Weise, wie der 27-jährige Schweizer auf der "Schneekristall"-Piste am Zwölferkogel zu Super-G-Gold, seiner ersten Medaille in dieser Disziplin, gerast war, ließ die Konkurrenz staunend zurück. Odermatt fuhr in einer eigenen Liga und einen Vorsprung von einer ganzen Sekunde auf den versilberten Tiroler Raphael Haaser heraus. "Das war schon sehr, sehr nah an der Perfektion. Es gibt nicht viele dieser Tage, an denen du ins Ziel kommst und denkst, besser geht es nicht", sagte Odermatt, der erst der vierte männliche Ski-Star ist, der sich Weltmeister in Abfahrt, Super-G und Riesentorlauf nennen darf.

Vor dem Führenden im Gesamt-Weltcup haben das nur Landsmann Pirmin Zurbriggen, der Flachauer Hermann Maier und der US-Amerikaner Bode Miller geschafft. Ein ausgesprochen elitärer Zirkel. "Klar freue ich mich darüber, das ist schon speziell", betonte Odermatt, ohne jetzt emotional auszuflippen. "Ich habe schon so viel erlebt und erreicht in meiner Karriere, als dass ich jetzt eine Riesenerlösung spüren würde. Aber es ist schön, mit so einer Art abzuliefern, wenn es zählt."

