"So etwas wie ein Limit gibt es nicht"

Beim heute mit der Qualifikation beginnenden Slopestyle-Weltcup auf dem Stubaier Gletscher nimmt Sam Baumgartner aus Hinterstoder einen Anlauf in Richtung Olympia. Um sich für die Winterspiele 2022 in Peking zu qualifizieren, braucht der 23-Jährige einen Platz unter den Top 30 der Weltrangliste. Im Gespräch mit den OÖNachrichten erklärt Baumgartner, warum für ihn die Ergebnisliste trotzdem nicht so wichtig ist, wie man glauben würde.