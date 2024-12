Snowboard: Schweizer Olympia-Teilnehmerin Hediger bei Lawinenunglück gestorben

Die Olympia-Teilnehmerin von Peking 2022 geriet am Montag in eine Lawine und konnte nur noch tot geborgen werden. Hediger verstarb "beim Freeriden, einem geliebten Hobby", wie Swiss-Ski in einer Mitteilung am Dienstag verlautete.

Hediger hatte in der vergangenen Saison ihre ersten beiden Weltcup-Podestplätze eingefahren. Bei der WM-Generalprobe in St. Moritz war sie Zweite geworden.

