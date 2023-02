Skiweltcup: Odermatt im Riesentorlauf voran

Der Schweizer führt ein Quintett an, das auf dem selektiven Hang bei schwierigen Verhältnissen innerhalb von vier Zehntelsekunden geblieben ist. Hinter Odermatt lauern der Franzose Alexis Pinturault (+0,25), die Norweger Rasmus Windingstad (+0,29) und Lucas Braathen (+0,33) sowie als bester Österreicher der WM-Dritte Marco Schwarz (+0,40). Palisades Tahoe. Mit Stefan Brennsteiner (+0,74), Raphael Haaser (+1,00) und Manuel Feller (+1,04) fuhren im ersten Rennen nach den Weltmeisterschaften in Frankreich drei weitere Österreicher in die Top 15. Patrick Feurstein und Roland Leitinger schieden bereits nach wenigen Toren aus. In den Tagen zuvor hatte es in dem Skigebiet, das bis 2021 als Squaw Valley bekannt war, heftig geschneit. Die Durchführung des Rennens stand bis knapp vor dem Start auf der Kippe. Der zweite Durchgang mit den besten 30 beginnt um 22.45 Uhr MEZ.

