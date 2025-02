Ski-WM: Super-G-Team der Frauen ohne Puchner

Die Tirolerin Ricarda Haaser ergatterte das letzte offene Ticket neben Cornelia Hütter, Stephanie Venier und Ariane Rädler. Die Salzburgerin Mirjam Puchner muss zuschauen. "Sicher tut es weh, bei einer Heim-WM im Super-G zuzuschauen. Man braucht sich aber nur die Ergebnisse anschauen", sagte Puchner.

"Es sind drei Podestfahrerinnen plus die Rici mit einem fünften Platz. Da ziehe ich mit meinem neunten eben den Kürzeren." Ihr Fokus liege nun auf der Abfahrt, sagte Puchner nach dem ersten Abfahrtstraining, das sie am Dienstag als Sechste und damit schnellste Österreicherin abschloss. "In der Abfahrt will ich nicht nur die Quali überleben, sondern ein bisschen besser abschneiden." Sie, Rädler und Haaser fahren am Mittwoch zwei Startplätze aus. Hütter und Venier sind gesetzt.

