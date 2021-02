Ski-WM: Parallelbewerb feiert Premiere

Am Dienstag kommt es in Cortina d'Ampezzo zu einer Premiere in der Geschichte der Ski-Weltmeisterschaften. Erstmals sind eine Damen- und eine Herren-Einzel-Entscheidung zu einem Event verzahnt. Für Österreich starten Stephanie Brunner, Franziska Gritsch, Katharina Liensberger, Ramona Siebenhofer bzw. Marco Schwarz, Adrian Pertl, Fabio Gstrein und Roland Leitinger.

Zur Anwendung kommt das Format, das auch schon beim Weltcup in Lech/Zürs sehen konnte. Zunächst gibt es eine Qualifikation (9 Uhr) mit nur einem Lauf, nur 16 Läufer kommen in die Entscheidung. Im Finale (14 Uhr) gibt es jeweils zwei Läufe pro Duell, jeder Athlet fährt einen roten und einen blauen Kurs ab. Der Torabstand beträgt zwischen 16 und 20 Meter, gefahren wird mit Riesentorlauf-Skiern. Stephanie Brunner gab vor ihrer Parallel-RTL-Premiere quasi stellvertretend für das Team die Marschroute vor: "Einfach dran glauben, dass ich einmal unter die 16 komme und dann geht es dahin."

Liveticker zum Parallel-Bewerb der Herren (14 Uhr):

Liveticker Parallel-Bewerb der Damen (14 Uhr):

