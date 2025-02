Ski-WM: Kriechmayr trotz Schmerzmitteln bei Abfahrtstraining im Spitzenfeld

Österreichs Speed-Asse gaben am Mittwoch im ersten Training für die WM-Abfahrt am Sonntag in Saalbach ein kräftiges Lebenszeichen.

Lesen Sie auch: Hayböck erklärt, warum er seine Karriere beendet

Vincent Kriechmayr schaffte die zweitbeste Zeit. Nur der US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle war um 0,65 Sekunden schneller. Auf Platz drei landete mit Stefan Babinsky (+0,95) ein weiterer Österreicher.

Kriechmayr leidet noch an den Nachwirkunden seiner in Wengen zugezogenen Innendbandverletzung und nimmt derzeit Schmerzmittel. "Bei der Fahrt habe ich von den Schmerzen nichts gespürt", sagte der Gramastettner.

Daniel Hemetsberger landete (+1,82) an 14. Stelle.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Mehr dazu in Kürze...

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.