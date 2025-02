Ski-WM: Kriechmayr holt hinter Schweizer von Allmen Abfahrts-Silber

Bronze ging mit Alexis Monney an einen weiteren Eidgenossen (+0,31), während Titelverteidiger und Super-G-Weltmeister Marco Odermatt als Fünfter hinter Dominik Paris (ITA) leer ausging.

Der Gramastettner Kriechmayr setzte für das Heimteam den Medaillenregen fort, es war das bereits vierte Edelmetall. Zuvor hatten Stephanie Venier den Super-G-Titel sowie Raphael Haaser im Super-G und Mirjam Puchner in der Abfahrt jeweils die Silbermedaille gewonnen. Die weiteren Österreicher konnten am Sonntag nicht vorne mitmischen. Der Nußdorfer Daniel Hemetsberger wurde Siebenter (+0,91), Stefan Babinsky Neunter (+1,31), Stefan Eichberger landete außerhalb der Top 20 (+2,23).

Bildergalerie: Silber für Kriechmayr bei WM-Abfahrt in Saalbach (Foto: KERSTIN JOENSSON (AFP)) Bild 1/20 Galerie ansehen

Hochspannung von Startnummer acht bis 13

Monney eröffnete mit Startnummer acht das Rennen neu, hatte das Feld um zumindest 1,03 Sek. distanziert. Die spannendsten Minuten sollten folgen, denn gleich im Anschluss knallte Kriechmayr eine neue Bestzeit in den Schnee und verbeugte sich vor der Traumkulisse von 22.500 Zuschauern. Mit Nummer elf stellte von Allmen auf den 3.129 m der Schneekristall-Strecke die neue Zeitrechnung auf, die für den Tag Gültigkeit haben sollte. Denn ein dieses Mal fehlerhafter Odermatt im Trikot des Titelverteidigers statt der Zahl 13 auf der Brust schrammte um mehr als 3/10 am Podest vorbei.

Die Schweizer Männer waren die überragende Nation in der Abfahrtssaison. Von 15 Podestplätzen eroberten sie neun, von Allmen war dreimal Zweiter. In Kitzbühel hatte von Allmen in einem Mediengespräch erzählt, dass er sich noch nicht auf einem Niveau mit Odermatt sieht - und dass er große Menschenmengen meidet. In Hinterglemm stand er am Sonntag über dem großen Star, da durfte die noble Zurückhaltung in beiden Fällen eine Pause einlegen.

Kriechmayr gelang eine "sehr gute Fahrt"

"Es waren ein paar Kleinigkeiten dabei, ich habe nicht alles umgesetzt, aber es war eine sehr gute Fahrt", meinte Kriechmayr, dessen WM-Antreten nach seiner in Wengen erlittenen Knieverletzung lange nicht fix war. Bereits in den Abfahrtstrainings in dieser Woche und als Vierter des WM-Super-G hatte der 33-Jährige aber gezeigt, dass Körper und Kopf voll mitspielen.

Aus dem OÖN-Archiv:

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.