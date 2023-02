Ski-WM: „Es ist wie im Fußball, es gibt acht Millionen Teamchefs“

Österreichs Frauen-Team hat den in dieser Form nicht erwarteten, fast perfekten Start in die 47. alpinen Ski-Weltmeisterschaften hingelegt. Nachdem scharfe Kritiker und Pessimisten den ÖSV-Ladys aufgrund der vermeintlichen Krise in den technischen Disziplinen eine Dürrezeit bei den Titelkämpfen prophezeit hatten, stieg Ricarda Haaser wie Phönix aus der Asche empor und fuhr bereits im Auftaktbewerb in Méribel mit Bronze die erste Medaille heraus.

Darauf lässt sich aufbauen. Schon morgen (11 Uhr, ORF 1 und Liveticker auf nachrichten.at) steht der Super-G auf dem Programm. Haaser hat da kein Leiberl, das rot-weiß-rote Quartett bilden die nicht hundertprozentig fitte Cornelia Hütter, die in dieser Saison schon zweimal Zweite war, Ramona Siebenhofer, Mirjam Puchner und Tamara Tippler.

An Zuversicht mangelt es Rennsportleiter Thomas Trinker nicht. Erst recht nach Haasers Coup, der beim Steirer nur bedingt Gefühle der Genugtuung auslöst. Aber eines ist klar: Nach den vielen sportlichen Ohrfeigen tut dieser Erfolg extrem gut. Eine Abrechnung mit den Suderanten findet nicht statt.

„Wir gehen sozusagen All-in“

"Wir haben ein sehr gutes Material an Mädchen. Sie sind es, die sich am meisten bemühen. Manchmal geht es gut, manchmal nicht", sagte Trinker. Und: "Es ist wie im Fußball, es gibt acht Millionen Teamchefs. Wir sind eine Sportart, die Interesse erzeugt, darüber sind wir sehr froh. Dass man, wenn es nicht so gut geht, in der Kritik steht, ist ein normaler Prozess."

Das Feld der Medaillenanwärterinnen im Super-G ist groß. In den bisherigen fünf Saisonrennen gab es fünf verschiedene Siegerinnen: Corinne Suter (Sui), Mikaela Shiffrin (USA), Kombinations-Weltmeisterin Federica Brignone (Ita), Lara Gut-Behrami (Sui) und Ranghild Mowinckel (Nor).

Trinker erwartet einen heißen Tanz. "Wir hoffen, dass wir den positiven Spirit in die nächsten Rennen mitnehmen. Der Super-G in der Kombi war sehr gut. Die Vorzeichen passen, wir gehen sozusagen auf All-in."

Bei der WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo triumphierte Gut-Behrami im Super-G, die Österreicherinnen gingen leer aus. Als Beste des Quartetts klassierte sich Tippler als Siebente. Jetzt werden die Karten neu gemischt.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport