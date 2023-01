 Ski-Weltcup:  Es grünt so grün

Frau Holle hat offenbar doch noch ihr Einsehen mit der heilen (Ski-)Welt in Österreich. Pünktlich zu den Rennen wie heute jenem der Slalom-Damen in Flachau, dem folgenden Speed-Wochenende in Sankt Anton und dann in einer Woche dem großen Klassikerreigen in Kitzbühel dürften sich viele Örtlichkeiten wieder ein passenderes winterliches Kleid zulegen. Alpiner wie Nordischer Rennsport fand die letzten Tage und Wochen zumeist auf weißen Schneebändern inmitten grüner Wiesen statt.