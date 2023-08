Ski-Star schlug drei Einbrecher in die Flucht

Wie eine französische Zeitung berichtete, musste Pinturault in seinem Anwesen in Saint-Jorioz drei maskierte Männer in die Flucht schlagen. Der 32-Jährige und seine Ehefrau Romane waren aus dem Schlaf gerissen und überfallen worden. Verletzt wurde das Ehepaar nicht, doch nahmen die Ereignisse beide psychisch mit. Der 32-Jährige fackelte nicht lange und wollte das Trio stellen, das schliesslich die Flucht ergriff. "Wir stehen noch immer ein wenig unter Schock", sagte Pinturault am Mittwoch am Randes des Kitzbüheler Tennisturniers im Interview mit ServusTV. Pinturault ist mit bisher 34 gewonnenen Rennen der erfolgreichste Franzose der Weltcupgeschichte.

