Ski-Star Lara Gut-Behrami: "Habe mich gefragt, will ich das überhaupt noch?"

Wie lange Lara Gut-Behrami noch im Ski-Weltcup zu sehen ist, wisse die Schweizerin selbst nicht. Sie denke von Winter zu Winter, gibt die 32-Jährige bei einem Medientermin am Mittwoch in Dübendorf zu verstehen.

Dass es nicht mehr allzu viele werden, ist aus ihren Gedanken zu schließen, welche die 37-fache Weltcupsiegerin recht offen teilt. Emotional sei Gut-Behrami in der Vorbereitung durch ein Tal gegangen. "Beim Trainingslager in Argentinien kam die Sonne nie raus. Es war feucht, wodurch ich Schmerzen in den Knien hatte. Da habe ich mich schon gefragt: Was mache ich hier? Macht das Sinn? Will ich das überhaupt noch?"

Es sei aber eine Momentaufnahme gewesen - nicht mehr, berichtet das Schweizer Aushängeschild, dass beim Training zuletzt in Zermatt die Lust auf das Skifahren zurückgekehrt sei. Dass ein Winter ohne WM oder Olympia vor der Tür steht, sei nicht weiter tragisch. "Ich will von den Jahren, die noch vor mir stehen, profitieren. Und gewinnen."

Die Weltcupsaison beginnt am 28. Oktober mit dem Riesentorlauf in Sölden.

