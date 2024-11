Ski-Experte: "Lindsey Vonn ist ein verrücktes Huhn"

"Natürlich würde ich das nicht machen, wenn ich nicht hoffen würde, Rennen zu fahren", ließ Lindsey Vonn in den "New York Times" durchblicken, dass sie nicht aus Spaß wieder mit dem US-Team trainiert, sondern zurück auf die Weltcupbühne will.

Auch wenn Ort und Zeit ihres Comeback noch nicht gänzlich geklärt sind, sind die Reaktionen auf die Ankündigung der 40-Jährigen, die 2019 ihre Karriere für beendet erklärt hatte, groß.

"Ich kenne niemanden, der so verrückt ist wie Lindsey Vonn", sagte ihre frühere Konkurrentin Tina Weihrater dem "SRF". Die Liechtensteinerin war sich sicher: "Wenn es jemand schafft, mit einem künstlichen Kniegelenk zurückzukommen, dann sie." Im Frühjahr hatte sich Vonn an ihrem maroden Gelenk operieren lassen. Seither seien die Schmerzen passé, erklärte sie.

Lindsey Vonn und "die Geschichte dahinter"

Die ehemalige deutsche Rennläuferin Viktoria Rebensburg beschrieb Vonns Pläne als "aufregende Neuigkeiten", während Felix Neureuther sie auf ihrem Weg bestärkte: "Auf geht's!"

Beeindruckt zeigte sich Marco Büchel. "Vonn ist ein verrücktes Huhn, es ist eine crazy Idee und mental ist es eine große Herausforderung", sagte der frühere Liechtensteiner Ausnahmekönner zu der Schweizer Zeitung "20 Minuten".

"Sie kann nun schmerzfrei fahren, dass sie ausprobieren will, wie sich das anfühlt und ob sie eine Chance hat, das kann ich verstehen. Für den Skisport ist das wirklich spannend, es zählen nicht die Resultate, sondern es geht um die Geschichte dahinter", sagte der für den ZDF als Experte tätige Büchel.

