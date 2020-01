Ski alpin: Zusätzliche Damen-Abfahrt in Bansko am 24. Jänner

Wie der Skiweltverband FIS am Montag bekanntgab, soll das Rennen am 24. Jänner ausgetragen werden. Damit bekommen die Damen ein intensives Speed-Wochenende in Bulgarien: Am Tag danach steht eine weitere Abfahrt auf dem Programm, tags darauf folgt ein Super-G.

Das Rennen in Val d'Isere war vor Weihnachten wegen Schneetreibens abgesagt worden. Die deshalb in Frankreich ebenfalls nicht ausgetragene Alpine Kombination werde nicht nachgeholt, hieß es.