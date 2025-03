Ski alpin: Wieder ÖSV-Frauen-Triplesieg im Europacup auf der Streif

Die am Vortag viertplatzierte Magdalena Egger schlug am Sonntag zurück und holte ihren ersten Sieg auf diesem Level überhaupt. Die 24-jährige Vorarlbergerin gewann in 1:20,43 Minuten 0,07 Sekunden vor Victoria Olivier und 0,28 vor Samstag-Siegerin Nadine Fest.

Alpinchef Herbert Mandl bilanzierte das Kitz-Wochenende im ORF sehr zufrieden. "Unsere Damen haben sich da großartig geschlagen, ein Super-Wochenende", sagte Mandl, der sich auch beim Kitzbüheler Skiclub bedankte. Gleichzeitig gratulierte er auch Fest, die sich ihren Weltcup-Fixplatz im Super-G für die kommende Olympia-Saison schon erfahren hat. "Sie hat das heuer großartig gemacht. Ich wünsche ihr, dass sie so weitermacht."

Auf dem Hahnenkamm wurden erstmals seit 64 Jahren wieder Frauenrennen ausgetragen. Der Kurs startete unterhalb der Mausefalle und endete beim Oberhausberg. Ob es dort bald wieder ein Frauen-Rennen gibt, ist offen, zumal der ÖSV am Pass Thurn ein Speedtrainingszentrum etablieren möchte, wie Mandl verriet.

