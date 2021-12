Ski alpin: Technikrennen der Frauen in Maribor gestrichen

Am 8. Jänner hätte in der slowenischen Stadt ein Riesentorlauf ausgetragen werden sollen, am Tag darauf ein Slalom. Ein möglicher Ersatzort werde kommuniziert sobald bekannt. In Maribor hat es derzeit für die Jahreszeit ungewöhnlich hohe Temperaturen. Diese dürften laut Prognosen noch ein paar Tage anhalten.