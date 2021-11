Ski Alpin: Slalom-Saisonauftakt der Damen in Levi

Anwärterin auf einen Podestplatz ist Weltmeisterin Katharina Liensberger, die im Vorjahr in Levi mit zwei dritten Plätzen aufwarten konnte. Als Favoritinnen gehen auch US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin und die Slowakin Petra Vlhova in Rennen. Beide hatten nach dem Auftaktrennen in Sölden auf den Parallelbewerb in Lech/Zürs verzichtet.

Wir berichten im Liveticker: