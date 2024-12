Ski alpin: Kroatin Ljutic führte zur Slalom-Halbzeit am Semmering

In Absenz der beiden verletzten Dominatorinnen Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova absolvierte die 20-jährige Kroatin im ersten Durchgang des Slaloms am Zauberberg den von ihrem Vater gesetzten Kurs am schnellsten und holte sich 0,51 Sekunden vor Lena Dürr (GER) bzw. 0,98 vor Killington-Siegerin Camille Rast (SUI) die Bestzeit.

In einem von großen Rückständen geprägten Lauf haben zwei österreichische Starterinnen im zweiten Durchgang (13.30 Uhr/live ORF 1) zumindest noch das Podest im Visier. Katharina Liensberger klassierte sich 1,81 Sek. hinter Ljutic auf Platz sieben, Katharina Huber lag mit +1,95 Sek. auf Rang acht. "Der Rhythmus hat ein bisschen gefehlt", erklärte Liensberger und versprach "volle Attacke. Ich weiß, dass noch vieles drin ist." Katharina Truppe (+2,44) war Zwölfte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.